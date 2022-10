Oudste A320 ‘Trident’ verlaat vloot Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft de oudste A320 uit operationele dienst genomen. Het gaat om de OO-SNA ‘Trident’ die in de kleuren van de Rode Duivels is geschilderd. Het toestel wordt vervangen door nieuwere exemplaren van Eurowings.

Op 10 oktober heeft de OO-SNA z’n laatste commerciële vlucht gemaakt voor Brussels Airlines. De bijna 22 jaar oude A320 wordt uit de vloot genomen. Het toestel was de allereerste A320 voor Brussels Airlines, dat in 2011 besloot om naast de A319 ook met de grotere A320 te gaan vliegen. Het toestel werd in februari van dat jaar in Brussel afgeleverd en vliegt sinds 2016 rond in het rode kleurenschema als Belgian Icon met als thema de Rode Duivels.

De OO-SNA was momenteel het oudste toestel in de vloot van Brussels Airlines en zal vervangen worden door jongere exemplaren. Eurowings gaat deze winter enkele van haar A320’s overhevelen naar Austrian en Brussels Airlines. Voor Brussels Airlines gaat het om twee A320’s van 9 jaar oud die zijn uitgerust met Sharklets. Voor de introductie van de fabrieksnieuwe A320neo’s is het nog wachten tot in de lente van 2023.