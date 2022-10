TUI fly vervangt huidige Embraer-vloot met nieuwe E195 E2’s

TUI fly gaat haar vier Embraer 190-toestellen vervangen door drie nieuwe Embraer 195 E2’s. Dat nieuwer toestel is zuiniger en kan meer passagiers vervoeren. TUI fly maakt van Antwerpen de operationele basis van de E195 E2’s.

Vanaf de lente van 2023 gaat TUI fly België drie Embraer 195 E2’s leasen om de huidige vloot van vier Embraer-toestellen te vervangen. Die toestellen vliegen al sinds 2016 voor TUI fly naar diverse bestemmingen, voornamelijk vanuit Antwerpen dat een korte landingsbaan heeft.

Momenteel vliegt TUI fly met vier Embraer 190’s maar de nieuwere E195 E2’s zullen 24 passagiers meer kunnen vervoeren. Bovendien is het toestel zuiniger en ook stiller dan de oudere Embraer’s. Door de betere prestaties kunnen de toestellen ook verder vliegen vanop de korte landingsbaan van Antwerpen. Daarmee zouden nieuwe en ook iets verdere bestemmingen vanuit Antwerpen in de nabije toekomst kunnen worden aangeboden.

Gunther Hofman, Managing Director van TUI fly Western Region: “TUI fly Belgium heeft eerder al bewezen steeds te streven naar een milieuvriendelijkere luchtvaart. We zijn dan ook oprecht blij dat TUI Airline ons de mogelijkheid geeft om de vernieuwende E195 E2 exclusief aan de Belgische reiziger aan te bieden. Zeer belangrijk is ook dat we een positief ecologisch verhaal kunnen brengen naar de directe omgeving van de Antwerpse luchthaven.”