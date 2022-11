Brussels Airlines start route naar Zürich, herstart Warschau

Einde maart start Brussels Airlines met een nieuwe bestemming in Zwitserland. Er komt een bijna dagelijkse ochtendvlucht naar Zürich. Een bestemming die na meer dan twee jaar al zeker volgende zomer terugkeert is Warschau.

Vanaf maandag 27 maart 2023 begint Brussels Airlines met vluchten naar Zürich. Het gaat om een ochtendvlucht die enkel op weekdagen zal worden uitgevoerd en past in het concept waarbij de eerste en laatste vlucht van de dag tussen de hub’s van de Lufthansa Group zoveel mogelijk door de thuismaatschappij wordt uitgevoerd. Zo vliegt Brussels Airlines twee keer per dag naar Frankfurt, München en Wenen en heeft SWISS afgelopen zomer ook een ochtendvlucht van Brussels Airlines overgenomen naar Genève. Daardoor wordt er op overnachtingskosten bespaard.

Het vluchtschema van de nieuwe route ziet er uit als volgt:

Brussel 06:55 – Zürich 08:10 Airbus 319 x67

Zürich 09:00 – Brussel 10:15 Airbus 319 x67

Een andere bestemming die voor volgende zomer gelanceerd wordt is de terugkeer van de route naar Warschau. Door de coronacrisis werden de routes naar Polen geschrapt, maar nu maakt de maatschappij een comeback. Vanaf 1 juni komen er op weekdagen twee vluchten per dag naar de Poolse hoofdstad. Tijdens het weekend gaat het om één vlucht per dag.