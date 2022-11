Nieuwe gastronomische menu’s aan boord bij TUI fly

Luchtvaartmaatschappij TUI fly introduceert opnieuw gastronomische maaltijden aan boord van haar vliegtuigen voor de passagiers in Fly Deluxe (korte en middellange afstand) en Deluxe (lange afstand). Deze nieuwe menu’s zijn opgemaakt in samenwerking met wereldberoemde jonge chef-koks van Jeunes Restaurateurs (JRE). Het partnership stamt al uit 2008, maar werd tijdelijk opgeschort vanwege de gezondheidsmaatregelen tijdens de coronacrisis.

Dit winterseizoen kunnen Fly Deluxe- (korte en middellange afstand) en Deluxe- (lange afstand) klanten van TUI fly weer genieten van gastronomische maaltijden aan boord, samengesteld door de wereldberoemde chef-koks van Jeunes Restaurateurs (JRE). Dit partnerschap werd ook uitgerold voor Vip Selection, het merk binnen TUI dat het luxesegment bedient. Als hoogwaardig onderdeel van een exclusieve vakantie genieten deze reizigers in de lokale restaurants van tal van hotels van JRE-menu’s.

De nieuwe menu’s die aan boord worden aangeboden zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen twee teams, met name de JRE-chefs en de chef-koks van GateGourmet Brussels, TUI’s inflight cateringpartner. Samen met de afdeling Customer, Cabin and Inflight Services van TUI Airline zorgen ze ervoor dat hun uitgelezen menu’s ook kwalitatief worden geserveerd op een hoogte van 35.000 voet.

Jill Nye, Director of Customer, Cabin and Inflight Services bij TUI Airline: “Nu de Covid-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn opgeheven, zijn we verheugd om deze culinaire ervaring aan boord opnieuw te kunnen aanbieden. TUI Airline is trots op de samenwerking met Jeunes Restaurateurs en we kijken uit naar de feedback van onze klanten over de nieuwe menu’s”.

De chefs van Jeunes Restaurateurs gebruiken lokale en seizoensgebonden ingrediënten. De maaltijden, gestoeld op Franse finesse, zullen bijdragen tot een luxueuzere vliegervaring. Klanten van Fly Deluxe en Deluxe kunnen hier sinds 1 november van genieten en ze hebben daarbij de keuze tussen een vegetarisch, vlees- of visgerecht.

Olivier Bauche, Voorzitter van JRE Belgium: “De chefs van JRE Belgium zijn blij dat we de samenwerking met TUI hebben hervat, want hoe heerlijk is het om je vakantie te beginnen of te beëindigen met een goede maaltijd aan boord. Met de “Inspired by JRE Belgium” gerechten staan niet alleen onze chefs in de keuken, maar hebben we een mooie samenwerking gecreëerd met de cateringafdeling van TUI fly”.

Op de verre bestemmingen worden de maaltijden voor de terugvlucht naar Brussel samengesteld en bereid door een lokale cateringpartner.