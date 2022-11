Na meer dan 20 jaar: laatste restanten Sabena onder de hamer

Het is ondertussen al meer dan 20 jaar geleden dat de bekende luchtvaartmaatschappij Sabena de boeken toe moest doen. Op 7 november 2001 vond het grootste faillissement in de Belgische geschiedenis plaats. Er volgde een lang proces waarbij Troostwijk al heel wat bezittingen zoals trolleys, computermateriaal, camionnetten, hostessenkledij… van de luchtvaartmaatschappij veilde. Vandaag nadert de afwikkeling van het faillissement en kan er geboden worden op de laatste iconische restanten uit het verleden van Sabena zoals de grote reclameletters en een unieke vergadertafel. De onlineveiling, via partner Troostwijk, loopt nog tot woensdag 23 november.

Sabena reclameletters

Ooit stonden ze te pronken op het gebouw van de luchthaven, vandaag staan ze online om geveild te worden… De lichtgevende Sabena reclameletters. Eén van de grootste hoogtepunten uit het verleden van de luchtvaartmaatschappij. En dat mag je letterlijk nemen, want de letters zijn ieder maar liefst 1,680 m hoog. ​

Vergadertafel

Ook de speciaal voor Sabena ontworpen vergadertafel wordt geveild. Zowel op het tafelblad als in de poten van de tafel zit het Sabenalogo verwerkt. Er zijn in het verleden door de raad van bestuur heel wat belangrijke beslissingen genomen aan de vergadertafel. Een mooi pronkstuk met een uniek karakter.

Een verzameling aan gadgets

Naast deze drie grote blikvangers bleef Sabena na hun faillissement met een gigantische voorraad aan artikelen zitten gaande van genummerde affiches, geschilderd door de eigen schilders van Sabena, tot balpennen en zelfs fluorescerende winterjassen. De curatele heeft deze items in eerste instantie via een shop die haar personeel uitbaatte zelf ten gelde gemaakt. Vandaag wordt het restant ervan via veiling verkocht.

Praktische info

Onlineveiling van Sabena via Troostwijk: https://www.troostwijkauctions.com/nl/sabena/01-42911/

College van Curatoren bestaat uit Chr. Van Buggenhout, I. Van de Mierop, A. d’Ieteren en L. Foqué.

Op dinsdag 22 november 2022 vindt er een kijkdag plaats van 9 tot 12 uur in de loods op de luchthaven (Ringlaan Building 45, 1831 Diegem). De online veiling loopt af op woensdag 23 november 2022. Op donderdag 1 december 2022 kunnen alle verkochte en toegewezen goederen afgehaald worden.