Circulariteit in de praktijk binnen afbraakwerken Brucargo Centraal

Brussels Airport is deze zomer gestart met de herontwikkeling van de centrale zone op Brucargo om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar opslagcapaciteit. In een eerste fase worden verouderde magazijnen afgebroken, en daarbij staat het principe van de circulaire economie centraal. Materialen worden waar mogelijk gerecupereerd en hergebruikt, en in samenwerking met De Meuter, de partner voor de afbraakwerken, wordt de staalstructuur van één van de loodsen op Brucargo integraal verhuisd, deze zal later een tweede leven krijgen als opslagmagazijn op een nieuwe locatie.

De cargoafdeling van Brussels Airport is in volle groei en ontwikkeling, en daarom wordt, zoals eerder aangekondigd, de centrale zone op Brucargo herontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar opslag- en afhandelingsmagazijnen. Verouderde magazijnen zullen plaats maken voor moderne, duurzamere gebouwen en ook de verkeersdoorstroom en mobiliteit op de zone zal worden verbeterd door deze te reorganiseren met een nieuw mobiliteitsschema.

Binnen de strategie van Brussels Airport staat duurzaamheid centraal en dit geldt ook voor alle bouwprojecten. Bij bouwwerken wordt steeds ingezet op energie-efficiëntie en duurzame technieken en materialen, en waar mogelijk worden de principes van de circulaire economie toegepast.

Deze zomer zijn de afbraakwerken gestart van de acht verouderde gebouwen in de zone Brucargo Centraal. In samenwerking met De Meuter, de partner voor de afbraakwerken, krijgt één van de loodsen op Brucargo nog een tweede leven. Het gaat om een loods van 2.850 m² waarvan de staalstructuur volledig wordt gerecupereerd. Deze werd zorgvuldig gedemonteerd en zal later worden heropgebouwd op een andere locatie, waar deze een tweede leven zal krijgen als opslagmagazijn voor bouwbedrijf Democo.

Daarnaast wordt ook beton uit de verouderde gebouwen hergebruikt, daarbij gaat het onder meer om betonvloeren en buitenverharding. Hiervoor komt er een breekmachine ter plaatse om het uitgebroken beton te vermalen, om dit later als fundering te kunnen hergebruiken. Tonnen beton kunnen zo gerecupereerd worden voor de bouwwerken op Brucargo Centraal.

Een derde circulair voorbeeld is de recuperatie van de akoestische plafonds. Plafondpanelen uit één van de gebouwen die nog in goede staat zijn, werden zorgvuldig verwijderd en deze worden hergebruikt door “Akoestiekfabriek”, zij creëren jobs voor mensen die moeilijker werk vinden en maken met deze panelen akoestische panelen voor scholen, kantoren, horeca, enz. Zo krijgen de plafondtegels een tweede leven als nieuw product. Tot slot wordt ook het cellenbeton tijdens de werken gerecupereerd. Dit is een licht en isolerend bouwmateriaal dat bestaat uit kalk, zand en cement. Het cellenbeton zal eveneens ter plaatse worden fijngemalen en gezuiverd om aansluitend getransporteerd te kunnen worden voor hergebruik.

De afbraakwerken op Brucargo Centraal duren nog tot begin 2023. Daarna starten de voorbereidende werken en de bouwwerken op deze zone. Tegen midden 2025 zullen de drie nieuwe moderne en duurzame gebouwen, en daarbij ook een parking, in gebruik kunnen worden genomen op de cargozone van Brussels Airport.