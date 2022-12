SAS start verbindingen vanuit Aalborg en Göteborg naar Noord-Amerika

SAS gaat de A321LR vanaf volgende zomer inzetten om dunnere rechtstreekse routes richting Noord-Amerika te openen vanuit secundaire steden in Denemarken en Zweden. SAS nam het toestel begin dit jaar in dienst en het toestel is uiterst geschikt om langeafstandsvluchten te openen vanuit secundaire markten.

Vanaf april zullen er niet enkel langeafstandsvluchten zijn vanuit de SAS-hub’s in Kopenhagen, Oslo of Stockholm, maar komen er vluchten richting de Verenigde Staten vanuit Aalborg en Göteborg. Er komen drie vluchten per week vanuit beide steden naar Newark. Het gaat om seizoensgebonden routes die ook in de zomer van 2024 zouden moeten terugkeren.

SAS gaat hiervoor de A321LR gebruiken. Het toestel, dat plaats biedt aan 157 passagiers verspreidt over drie klassen, wordt momenteel enkel ingezet vanuit Kopenhagen en Oslo richting Boston, New York JFK, Newark Washington Dulles. De maatschappij beschikt momenteel over in totaal drie A321LR’s.