Ryanair plant heropening basis Brussels Airport

Voor aankomend zomerseizoen plant Ryanair de voormalige basis op Brussels Airport opnieuw te openen. De maatschappij sloot de basis voor het huidige winterseizoen om de vliegtuigen ergens anders optimaler in te zetten, of zoals het zelf wil geloven door de introductie van de Belgische vliegtaks.

Vanaf eind maart met de start van het zomerseizoen plant Ryanair opnieuw toestellen te baseren op Brussels Airport. De basis die voor het winterseizoen werd gesloten, wordt naar alle waarschijnlijkheid dus heropend. Er zullen net zoals vorige zomer 16 bestemmingen, allemaal dezelfde, worden aangeboden.

Met de terugkeer van in Brussel gebaseerde toestellen kan ook bestemming Amman in Jordanië opnieuw worden aangeboden. Van de 16 bestemmingen zullen zeker 7 ervan volledig of deels worden uitgevoerd door de in Brussel gebaseerde toestellen.

Eind oktober sloot Ryanair haar basis in Brussel om die vrijgekomen toestellen op een andere basis in te zetten. Brussel wordt sindsdien vanuit de andere Europese basissen bediend.