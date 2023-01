Met start van 2023 zijn ook de twee dagelijkse vluchten van Emirates naar Brussel teruggekeerd. Daarmee wordt het vluchtschema van voor corona hersteld.

Sinds nieuwjaarsdag vliegt Emirates opnieuw twee keer per dag vanuit Brussel naar Dubai. Er is daarbij een vlucht om 14:55 en één om 20:20. Voor de start van de coronacrisis vloog Emirates ook al twee keer per dag naar Brussel.

Maar door de crisis werd in het aanbod gesnoeid en werd er afgewisseld tussen de verschillende vluchturen. Vanaf nu zijn er dus opnieuw veertien wekelijkse vluchten richting Dubai.