ANA keert in maart terug met dagelijkse vluchten tussen Brussel en Tokio

Vanaf 11 maart vliegt ANA opnieuw op regelmatige basis naar Brussel. Sinds eind oktober werd de verbinding, met uitzondering van enkele vluchten tijdens de vakantieperiode in december en januari, stilgelegd. Nu keert de maatschappij met een verhoogde frequentie terug op de route tussen Brussel en Tokio.

Hoewel in oktober Japan eindelijk terug open ging voor toeristen, zette ANA haar lijndienst Brussel-Tokio, die ze twee keer per week uitvoerde, toch stop. Met uitzondering van een aantal vluchten in december en begin januari (tot 11 januari), werd de route opgeborgen. Voor hoe lang was nog niet meteen bekend, maar nu is het duidelijk dat de maatschappij nog dit winterseizoen terugkeert naar Brussel.

Vanaf 11 maart staat de herstart van de reguliere verbinding Brussel-Tokio op de planning. Tussen 11 en 25 maart gaat het nog maar om twee vluchten per week, op zaterdag en woensdag, maar vanaf 26 maart keert ANA terug met een dagelijkse vlucht. Dat is de frequentie die ze ook uitvoerde voor de coronacrisis.

De vluchten worden uitgevoerd door een B787-9 en zullen elke dag vertrekken vanuit Brussel om 21:10 met aankomst om 15:40 in Tokio. De retourvlucht vertrekt telkens om 10:50 in Tokio en komt in Brussel aan om 15:55.