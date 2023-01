Op deze bestemmingen zet Brussels Airlines deze zomer de CRJ-900 in

Binnenkort komen er zoals reeds bekend CRJ-900’s van CityJet de vloot van Brussels Airlines versterken in de vorm van een wet-leaseovereenkomst. De toestellen zijn vooral bestemd voor de bestemmingen Bordeaux en Billund, maar zullen ook op regelmatige basis worden ingezet op andere Europese bestemmingen.

Met de herintroductie van de CRJ-900 van CityJet in de vloot van Brussels Airlines gaat de maatschappij voor het eerst ochtendvluchten vanuit Bordeaux richting Brussel aanbieden. Die vluchten moeten hoofdzakelijk het Afrikaanse netwerk gaan voeden. Ook de bestemming Billund die zijn herintrede doet, zal worden aangevlogen door de CRJ-900.

Maar buiten deze twee bestemmingen hebben de toestellen nog wat vlieguren ter beschikking en zullen zij daarom ook naar andere bestemmingen in het netwerk gaan vliegen. Zo zijn er vluchten naar Edinburgh (zaterdag en zondag), Birmingham (6 keer per week in de zomervakantie), Lyon (6 dagen per week t.e.m. juni) Milaan Malpensa (op zondagen in maart en april), Wenen (ochtendvluchten op zaterdag en zondag en iedere dag in de zomervakantie), Praag (tijdens de zomervakantie 5 dagen per week en daarbuiten enkel op zaterdag), Berlijn (op weekdagen de ochtendvlucht maar niet in de zomervakantie), Hamburg (op weekdagen de ochtendvlucht en in de zomervakantie enkel op zaterdag) en Kopenhagen (6 keer per week op een nieuwe vluchtfrequentie tijdens de avond). Uiteraard kan het toestel ook last-minute op andere bestemmingen worden ingezet.

CityJet vliegt momenteel hoofdzakelijk voor SAS op routes vanuit Denemarken. Het bedrijf heeft een vloot van 21 CRJ-900’s die plaats kunnen bieden aan maximum 90 passagiers.