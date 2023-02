Vier nieuwe A350 Freighters voor Martinair

De Air France-KLM Group heeft voor dochter Martinair vier vrachtversies besteld van de A350. Die gaan de B747’s in de vloot vervangen.

In de tweede helfdt van 2026 zal de eerste van vier nieuwe A350F’s worden afgeleverd aan Martinair, de dochter die voor KLM Cargo vliegt. Die vliegt momenteel enkel met B747-400F’s voor KLM.

De A350F is nog in ontwikkeling. Singapore Airlines wordt naar verwachting de eerste maatschappij die met de vrachtversie van de A350 zal gaan vliegen. In 2025 staat momenteel de eerste levering op de planning.