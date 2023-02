Bonza van start in Australië: vliegen op routes waar niemand op vliegt en ticketverkoop via app

In Australië is vandaag een nieuwe luchtvaartmaatschappij operationeel gelanceerd: Bonza. De maatschappij wil in Australië doorbreken met op routes te vliegen waar (bijna) niemand anders op vliegt. Bonza zet ook exclusief in op digitaal, en verkoopt op haar eigen verkoopkanaal enkel tickets via de Bonza app en dus niet op haar website.

Vier dagen nadat de nieuwste Australische maatschappij Bonza haar ticketverkoop startte, vond vandaag al de eerste commerciële vlucht plaats: vanaf de thuisbasis Sunshine Coast richting Whitsundays. Dat klinkt misschien niet meteen als de meest logische of populairste route, maar dat wil Bonza net als troef gebruiken. Bonza wil vliegen op routes waar nagenoeg geen concurrentie op is en lokale binnenlandse vluchten in Australië aanbieden.

Vlucht BNZ777 is de allereerste vlucht van Bonza.

Van de 27 routes die de komende weken van start gaan, wordt 93 procent momenteel nog niet door een andere maatschappij bediend. Daarmee vliegt de maatschappij niet op de drukste binnenlandse routes van Australië, maar heeft ze wel nagenoeg geen concurrentie.

Bonza zet zichzelf in de markt als een lowcostmaatschappij, met vluchten vanaf 49 Australische dollar, maar verkoopt deze niet op de klassieke manier. De maatschappij zet quasi volledig (met uitzondering van een select aantal reisagenten) in op de digitale weg en klanten kunnen enkel vluchten boeken na het downloaden van de Bonza App en dus niet op een website. Ook de klassieke buy-on-board wordt enkel ‘on demand’ aangeboden. Via de app moeten passagiers tijdens de vlucht hun eten of drinken bestellen die dan naar de zetel wordt gebracht.

Bonza gebruikt voor haar vluchten de B737 MAX 8. Binnen enkele weken wil de maatschappij ook lokale markten gaan aanbieden vanaf een tweede basis in Melbourne. Die vluchten worden binnenkort te koop gezet.