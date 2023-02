100 Brusselse kandidaten worden tot behandelaar bagage en luchtvracht opgeleid tegen zomer

Aviato, Aviato Academy, VDAB, Actiris, Bruxelles Formation en de afhandelingsbedrijven op Brussels Airport bundelen de krachten voor een unieke samenwerking. Samen stomen ze de komende maanden 100 Brusselse werkzoekenden klaar voor een job als “behandelaar bagage en luchtvracht” op Brussels Airport. Tijdens een opleiding van 3 weken in de Aviato Academy Talent Hub op Brussels Airport leren ze alle kneepjes van het vak, met de belofte van een job bij afhandelaar Alyzia.

Aviato, Aviato Academy, VDAB, Actiris, Bruxelles Formation en de afhandelingsbedrijven op Brussels Airport beslisten in september 2022 om de krachten te bundelen en samen het Opleidingstraject “behandelaar bagage en luchtvracht” te lanceren. Deze opleiding is op maat gemaakt voor toekomstige afhandelaars die zorgen voor het veilig laden en lossen van vliegtuigen. Deze 15-daagse opleiding tot behandelaar omvat de nodige

theorie op vlak van veiligheid en voorschriften, maar ook praktijkoefeningen, om meteen de theorie in praktijk om te zetten en de operaties van dichtbij te zien. De opleiding wordt aangeboden door Aviato Academy in haar Talent Hub op Brussels Airport. Ervaren trainers brengen met veel passie de leerstof over bij de kandidaten en gaan met hen ook in de praktijk en op tarmac aan de slag. Specifiek aan dit traject is dat de kandidaten die de opleiding met succes afronden zowel aan de passagiers- als aan de cargokant van de luchthaven mogen werken.

Aviato biedt deze opleiding aan voor alle partners en werkzoekenden, maar er wordt ook specifiek ingezet op het aantrekken van Brusselse kandidaten hiervoor. In 2022 konden er al 50 Brusselse kandidaten na deze opleiding aan de slag bij afhandelaar Alyzia. Dit jaar zullen er minstens dubbel zo veel kandidaten opgeleid worden en dus actief zijn op het terrein vanaf

deze zomer.