Nieuwe passagiersbruggen aan Pier B op Brussels Airport

Brussels Airport heeft maandag 13 februari twee nieuwe passagiersbruggen in gebruik genomen aan Pier B, de Pier voor de intercontinentale vluchten. Deze realisatie maakt deel uit van een grootschalig project om alle passagiersbruggen aan Pier B te vervangen, aangezien deze aan het einde van hun levenscyclus zijn. De nieuwe passagiersbruggen zorgen voor nog meer comfort voor de passagiers, maar ook voor de luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars.



De eerste passagiers die gebruikmaakten van de twee nieuwe passagiersbruggen aan Pier B hebben al kunnen ervaren wat een mooi zicht ze hebben op het tarmac dankzij de grote glaspartijen in deze bruggen. De 28 passagiersbruggen aan Pier B, die na 25 jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt, zullen allemaal tegen eind 2025 worden vervangen. Dit gebeurt gefaseerd, in zes fases, om de impact op de operationele capaciteit te beperken. Deze grootschalige werkzaamheden zijn noodzakelijk om in te spelen op de technologische ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie en om de operationele efficiëntie te verbeteren gezien er nog vlotter in- en uitgestapt zal kunnen worden. Deze vernieuwing past ook binnen de strategie van Brussels Airport om het comfort van haar klanten, haar passagiers en de luchtvaartmaatschappijen continu te verbeteren, en haar rol als belangrijke hub te versterken.

De nieuwe passagiersbruggen zijn ruimer en hebben dankzij de grote ramen veel natuurlijke lichtinval en een ruim uitzicht op het tarmac. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën, zoals een modern klimaatbeheersingssysteem (verwarming, ventilatie en klimaatregeling), verlichtingssensoren, en nieuwe informatieschermen voor een vlottere doorstroming. Bepaalde gates zullen voorzien worden van een dubbele passagiersbrug om de “economy” en “premium” passagiers gescheiden te laten boarden. Met de nieuwe passagiersbruggen kan de beschikbare ruimte nog beter worden benut en kan het boarden en deboarden vlotter en veiliger verlopen.

Na de ingebruikname van de driedubbele passagiersbrug aan Pier B in april 2018, is met de realisatie van deze twee nieuwe passagiersbruggen de volgende fase afgerond. De oplevering van de volgende dubbele brug is nu gepland voor de maand maart. De werkzaamheden voor de vervanging van alle passagiersbruggen zouden tot eind 2025 duren, door dit gefaseerd te doen zal dit een zeer beperkte impact op de operationele activiteiten hebben. Het gaat om een belangrijke investering voor Brussels Airport (van ongeveer 40 miljoen euro), waarbij er gekozen wordt voor de modernste technologie om tegemoet te komen aan de behoeften van de passagiers en de klanten.