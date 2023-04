Icelandair introduceert Airbussen in haar vloot

Icelandair en Airbus hebben een memorandum van overeenstemming getekend voor de aanschaf van tot 25 exemplaren van de A321XLR. Die moeten Boeings in de vloot gaan vervangen.

In het akkoord staat er dat Icelandair vanaf 2029 al zeker 13 A321XLR’s gaat ontvangen, maar heeft de maatschappij ook opties voor nog eens 12 extra toestellen. In totaal gaat het om een bestelling van mogelijk 25 vliegtuigen. Icelandair wil echter al vanaf 2025 met Airbus-toestellen gaan vliegen en is in onderhandeling over de leasing van 4 A321LR’s.

Momenteel vliegt Icelandair op haar trans-Atlantische netwerk met een mix van B757, B767 en B737 MAX. Met de introductie van de Airbus-toestellen zal Icelandair de langere routes die met de Boeings worden gevlogen, kunnen vervangen door de nieuwe toestellen.