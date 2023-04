RwandAir vliegt vanaf juni naar Parijs

Vanaf eind juni voegt RwandAir Parijs CDG toe aan het netwerk van Europese bestemmingen. Na Brussel en Londen wordt het de derde Europese bestemming van de maatschappij. De nieuwe route wordt in combinatie met Brussel gevlogen.

Vanaf 27 juni start RwandAir met drie vluchten per week tussen Kigali en Parijs CDG. De vluchten naar Brussel krijgen hierdoor een tussenstop in Parijs, waar het toestel telkens om 09:00 zal aankomen. Nadien wordt er verder gevlogen naar Brussel waar het toestel om 11:00 zal aankomen. ’s Avonds zal er in omgekeerde richting worden gevlogen van Brussel naar Kigali met een tussenstop in Parijs.

Door de uitbreiding van het netwerk zal Brussel door RwandAir niet meer rechtstreeks met Kigali worden verbonden. Zowel op de heen – als terugvlucht wordt er nu een tussenstop gemaakt. De vluchten naar Londen Heathrow behouden wel hun rechtstreekse verbinding.