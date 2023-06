Ook OO-SNQ is nu voorzien van Star Alliance-jasje

De nieuwste toevoeging aan de Brussels Airlines-vloot, de OO-SNQ, is in East Midlands nu ook voorzien van een Star Alliance-kleurenschema. Daarmee vliegen er nu 4 toestellen rond in de kleuren van Star Alliance.

De OO-SNQ is net zoals de OO-SNP afkomstig van Eurowings en werd ook in het Star Alliance-kleurenschema gespoten. Daarmee dragen nu 3 A320’s (SNC, SNP en SNQ) en 1 A319 (SSY) de kleuren van Star Alliance.

OO-SNQ is de laatste toevoeging aan de Brussels Airlines-vloot en vliegt vanaf vandaag al vanuit Brussel.