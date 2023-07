Alle landingsbanen opnieuw beschikbaar op Brussels Airport

Sinds vandaag zijn alle landingsbanen op Brussels Airport opnieuw beschikbaar voor het vliegverkeer. De voorbije weken moesten er dringende werken worden uitgevoerd, waardoor de capaciteit van de luchthaven werd gereduceerd omdat er maar 1 baan kon worden gebruikt voor alle vertrekkende en aankomende vluchten.

Baan 25L is vanaf vandaag terug open voor landende vliegtuigen op Brussels Airport. Door dringende werkzaamheden was de baan gesloten en moesten aankomende vliegtuigen landen op baan 25R, die voornamelijk als startbaan wordt gebruikt.

Ook de schuine baan 01/19 is terug open, al wordt die nagenoeg enkel gebruikt bij stormwinden vanuit het zuiden of bij (noord)oostenwind en is deze daarom ook minder belangrijk.