Brussels Airlines heropent Sunrise lounge voor Afrika-reizigers

Vrijdag heropent na een grondige vernieuwing de Sunrise lounge op Brussels Airport. Die is gelegen op het einde van de A-pier in de T-zone, waar alle langeafstandsvluchten van Brussels Airlines richting Afrika vertrekken.

De Sunrise Lounge in de T-zone van Brussels Airport is volledig heringericht tot een ruimere en comfortabelere lounge. Bij het binnenkomen leidt de nieuwe lay-out bezoekers meteen naar de heldere hoofdruimte met een indrukwekkend uitzicht op het tarmac. De gerenoveerde lounge is nu een aangename plek om te vertoeven voor een vlucht naar een van de vele bestemmingen die Brussels Airlines in Sub-Sahara-Afrika aanbiedt.

Een reeks nieuwe voorzieningen verbeteren het comfort van de nieuwe Sunrise Lounge aanzienlijk:

Een groot buffet met een kwalitatief culinair aanbod, waaronder een grotere keuze aan warme gerechten

De nieuwe Grohe Blue drinkfontein en een Coca-Cola frisdrankdispenser reduceren verder het gebruik van plastic flessen en blikjes. Loungegasten kunnen zelf hun perfecte Belgische biertje tappen aan de tapinstallatie van AB InBev, partner van Brussels Airlines.

Gasten die overstappen hebben de mogelijkheid om bij te slapen in een van de vijf ‘nap boxes’ voor hun aansluitende vlucht.

Met de designdouches en -toiletten van Grohe in de douchesuites biedt de Sunrise Lounge nu moderne faciliteiten waar gasten zich kunnen opfrissen.

Dankzij een nieuwe indeling van het vloeroppervlak is er 25% meer zitcapaciteit dan voorheen.













Optimalisatie van de infrastructuur en diensten in de T-zone

​De voorbije maanden heeft Brussels Airport de infrastructuur in de T-zone verbeterd, onder andere met extra zitplaatsen en een speelwand voor kinderen in het teken van de Smurfen.

Door de herziening van het duty-free aanbod en een nieuw cafégedeelte komen er meer mogelijkheden om te winkelen en iets te eten of drinken. Dankzij de installatie van een apotheekautomaat zullen passagiers snel toegang hebben tot een aantal medische basisproducten.

De komende maanden en in 2024 staan er nog meer renovatieplannen voor de T-zone op de agenda.