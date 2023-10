Werken van start op Brussels Airport voor nieuw parkeergebouw voor luchthavenpersoneel en autoverhuur

Op parking P30 op Brussels Airport, een personeelsparking tegenover de drop-off zone, zijn de werken van start gegaan voor een nieuw parkeergebouw van 8 verdiepingen. Tegen eind 2025 zal dit gebouw in totaal 2700 parkeerplaatsen bieden voor het luchthavenpersoneel en voor de autoverhuurdiensten. Met een overdekte verbinding met de luchthaventerminal zullen passagiers daar terecht kunnen voor een huurwagen.

Deze maand zijn de voorbereidende werken gestart voor de aanleg van een nieuw parkeergebouw op Brussels Airport. Op de huidige personeelsparking P30 komt een parkeergebouw van 8 verdiepingen met een totale vloeroppervlakte van 90.000 m² en 2700 parkeerplaatsen.

Dit gebouw komt er enerzijds om bijkomende parkeergelegenheid voor het luchthavenpersoneel te voorzien, maar zal ook plaats bieden aan de autoverhuurdiensten voor de passagiers. Via een overdekte passerelle zal er een vlotte connectie voorzien worden met de luchthaventerminal. Hierdoor komen er dan in de publieke parkings ook meer parkeerplaatsen vrij voor de reizigers die met de wagen komen.

Circulariteit en laadpalen

De voorbereidende werken voor dit nieuwe parkeergebouw duren nog tot het einde van het jaar. Het gaat daarbij onder meer om het opbreken van asfalt, beton, funderingen, afwatering, kabels, boordstenen, en verlichtingsmasten. De opgebroken materialen worden afgevoerd en hergebruikt. Zo zal het beton bijvoorbeeld gebroken worden op de breekinstallatie in de cargozone op de luchthaven om nadien op deze werf te worden gebruikt als opvulmateriaal.

Omdat de bestaande riolering over een lengte van 30 meter moet worden verplaatst, zal het uitgaande verkeer naar de A201 in november gedurende twee weken over 2 versmalde rijstroken moeten.

Tegen midden december zouden de voorbereidende werken rond moeten zijn, waarna de eigenlijke bouwwerken kunnen beginnen. In het nieuwe parkeergebouw worden ook in totaal 617 laadpunten voor elektrische wagens voorzien. Het parkeergebouw zal tegen eind 2025 opgeleverd worden.