Royal Jordanian van start op nieuwe route naar Brussel

Deze namiddag landt de eerste passagiersvlucht van Royal Jordanian op Brussels Airport. Na een pauze van enkele jaren blaast de maatschappij de route nieuw leven in.

De eerste vlucht van Royal Jordanian op Brussels Airport was voor vliegtuigspotters al meteen een mooie fotokans: een A321 van de maatschappij in een retro-beschildering. Vanaf vandaag vliegt de maatschappij drie keer per week tussen Brussel en Amman. De route werd vorige winter door Ryanair stopgezet maar werd in het verleden ook al door Royal Jordanian uitgevoerd.