Play Airlines vanaf morgen opnieuw naar Brussel

Morgen start Play Airlines de eerste vlucht van het seizoen tussen Keflavik en Brussel. De maatschappij zal drie keer per week naar Brussel vliegen, maar zal de route wel al begin september stoppen.

Vanaf morgen vliegt het IJslandse Play Airlines opnieuw drie keer per week tussen Brussel en Keflavik. Dat doet de maatschappij met A320’s. Er komen drie vluchten per week. De route stopt wel al met een laatste vlucht op 7 september.

Toen de maatschappij in 2022 op Brussels Airport neerstreek vloog de maatschappij in de drukste zomermaanden nog vier keer per week op de route en deed ze dat nog tot eind oktober. De vluchtfrequentie is dus gedaald en ook het seizoen is nu korter.

De maatschappij vliegt deze zomer naar 5 bestemmingen in Noord-Amerika en een 37-tal bestemmingen in Europa. Icelandair vliegt nog steeds het ganse jaar door naar Brussel en doet dat in de zomermaanden zelfs dagelijks en dat met een mix van voornamelijk B737 MAX 8 maar ook af en toe B757-200.