Ethiopian vanaf winterseizoen dagelijks met rechtstreekse vlucht naar Brussel

Met de start van het winterseizoen zal Ethiopian Airlines de verbinding tussen Brussel en Addis Abeba dagelijks rechtstreeks gaan uitvoeren. Momenteel vliegt de maatschappij nog steeds drie keer per week met een tussenstop in Wenen.

Vanaf 26 oktober zal Ethiopian de route tussen Addis Abeba en Brussel in beide richtingen dagelijks gaan uitvoeren. Momenteel vliegt Ethiopian al dagelijks naar Brussel maar doet ze dat drie keer per week met een tussenstop in Wenen op zowel de inkomende als uitgaande vlucht. Door de vlucht rechtstreeks te maken verhoogt Ethiopian de capaciteit tussen beide steden.

De dagelijkse vlucht die Ethiopian deze winter naar Wenen uitvoert, zal in plaats van Brussel gekoppeld worden met de nieuwe bestemming Warschau. Ethiopian vliegt vanaf midden juni vier keer per week naar Warschau met een B737 MAX 8 via Athene. Met de tussenstop in Wenen vanaf eind oktober zal het toestel op de route vervangen worden naar een A350. De andere vier vluchten via Wenen zijn al gekoppeld met Kopenhagen.

Op de Brussel-route zal Ethiopian de B787-8/9 inzetten met op bepaalde data ook de B777-200LR en de A350-900.