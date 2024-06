DHL maakt grondafhandelingsmateriaal op Brussels Airport elektrisch

In het kader van het Stargate-project op Brussels Airport, is DHL Express voorloper op vlak van elektrisch grondafhandelingsmateriaal. Na een succesvolle testfase, zal tegen de zomer één op de drie trekkers en laders van DHL Express, dat vanop Brussels Airport tijdkritische zendingen sorteert en vervoert, volledig elektrisch zijn. Voor crew-bussen en tarmac-auto’s zit de cargovervoerder al op honderd procent elektrisch. Deze investering is een eerste stap voor DHL Express om haar CO2-voetafdruk op de grond met meer dan de helft te verminderen. Hiervoor wordt ook de nodige laadinfrastructuur voorzien, zowel op het tarmac, door Brussels Airport, als aan de eigen gebouwen.

Expresskoerier DHL nam de afgelopen dagen en weken elf elektrische trekkers, die tot vier cargocontainers kunnen slepen, en dertien elektrische containerliften, buikladers en vliegtuigduwers in gebruik op Brussels Airport. ​ En dat is nog maar het begin, de komende maanden en jaren wil DHL Express gefaseerd evolueren naar een volledig elektrische grondvloot op de luchthaven, met machines die tegelijk duurzamer én stiller zijn dan hun diesel-tegenhangers. En natuurlijk moeten ook de elektrische laadpalen volgen.

DHL Express krijgt voor de investeringen ook steun van het Stargate-project, een project van Brussels Airport met een consortium van 21 partners, waaronder DHL Express, dat binnen de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg om projecten uit te werken voor een groenere luchtvaart. ​ In een eerste fase engageerde DHL Express zich binnen het Stargate-project om te investeren in een testproject voor elektrisch grondafhandelingsmateriaal. Het is die inspanning die DHL Express nu fors heeft opgeschroefd, door in één klap een derde van het grondafhandelingsmateriaal te elektrificeren, met de ambitie om ook de komende jaren koploper te blijven in de elektrificatie van haar grondvloot op Zaventem.

Met de ingebruikname van elf trekkers en dertien laders en liften, heeft DHL Express vandaag al met voorsprong de grootste elektrische grondvloot op Brussels Airport. De uitstoot van grondafhandelingsmateriaal tekent voor 55 procent van de totale CO2-voetafdruk van de grondactiviteiten van DHL Express. Volledige elektrificatie betekent bijgevolg een halvering van de CO2-uitstoot.DHL