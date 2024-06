Hainan van start op derde China-route vanuit Brussel

Vandaag herstart Hainan Airlines de verbinding tussen Brussel en Shanghai. Het is de derde route van Hainan tussen België en China en daarmee biedt de maatschappij nu twee vluchten per dag aan vanuit Brussel naar China.

Vanmiddag vertrekt in Brussel de eerste vlucht van Hainan richting Shanghai. De bestemming is de voorbije jaren al meermaals gestopt en gestart. De eerste vlucht van de maatschappij van Brussel naar Shanghai vond al in 2010 plaats. Niet veel later werd de frequentie op de route gereduceerd en in 2011 werd de route volledig geschrapt. In het winterseizoen 2017-2018 keerde de route terug maar werd ze eind 2019 opnieuw stopgezet. Nu bijna vijf jaar later wordt Brussel opnieuw verbonden met de Chinese miljoenenstad.

Hainan voert de vluchten vanaf nu vier keer per week uit met B787-9’s. Met de drie wekelijkse vluchten naar Shenzhen en de dagelijkse vluchten naar Peking zal Hainan vanaf vandaag dus twee vluchten per dag aanbieden vanuit Brussel naar China.

Volgende maand wordt er ook een tweede speler actief op de route naar Shanghai. Juneyao Airlines wordt een nieuwe luchtvaartmaatschappij voor Brussels Airport. Die maatschappij start op 3 juli met drie wekelijkse vluchten naar Shanghai. Omdat de vluchten op de dagen worden uitgevoerd waarop Hainan niet naar Shanghai vliegt, zal er vanaf 3 juli dus een dagelijkse rechtstreekse verbinding zijn vanuit Brussel naar Shanghai. Ook die vluchten zullen met een B787-9 worden uitgevoerd.