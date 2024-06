Tiende A330 Brussels Airlines de lucht in

De tiende A330 voor Brussels Airlines maakt vandaag de eerste commerciële vlucht voor de maatschappij. Het toestel is afkomstig van Lufthansa. Normaal moest het toestel al langer commercieel worden ingezet, maar door problemen in de toeleveringsketen was dat niet mogelijk.

Vanaf vandaag beschikt Brussels Airlines over tien operationele A330-300’s. De OO-SFP werd enkele weken geleden overgeheveld van Lufthansa naar Brussels Airlines. Het toestel behield het Lufthansa-kleurenschema maar heeft wel de grote Brussels Airlines-titels gekregen op de romp. Door problemen in de toeleveringsketen, waardoor er in de A330-vloot van de maatschappij een tekort was aan een Rolls-Royce Trent 700-motor, kon het toestel pas later dan voorzien worden ingezet.

Het toestel is vanmiddag vertrokken naar Dakar. De cabine en de zetels zijn nog steeds die van de vorige eigenaar Lufthansa. Nu alle toestellen terug van onderhoud zijn en operationeel zijn, kan ook de stabiliteit van het langeafstandsnetwerk van de maatschappij hopelijk terugkeren. De voorbije weken moest er door operationele omstandigheden verschillende keren een langeafstandsvlucht geannuleerd worden. Vaak gaat het om New York- of Washington-vluchten omdat die passagiers gemakkelijk te herboeken zijn via partner United.







Afgaande op het vliegschema in juni heeft de maatschappij op de meeste dagen nu een toestel van de A330-vloot voor regulier onderhoud aan de grond staan in Brussel. Daarmee is er speelruimte gecreëerd waarbij in het geval van een technisch probleem er eventueel toch een toestel kan worden vrijgemaakt en daardoor geen vluchten hoeven geannuleerd te worden. Op alle dagen met uitzondering van dinsdag worden er maar negen langeafstandsvluchten uitgevoerd. Enkel op dinsdag zijn alle tien de toestellen operationeel nodig.