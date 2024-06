Air France-KLM goed voor 2,3 procent van Nederlandse economie

De groep Air France-KLM is in Nederland goed voor 2.3 procent van het BBP. Dat publiceert KLM naar aanleiding van de resultaten van een bestelde studie naar de sociaaleconomische impact van haar activiteiten in Nederland en Frankrijk. Hieronder de belangrijkste gepubliceerde resultaten van dat onderzoek.

Uit de bevindingen van de studie blijkt dat de Air France-KLM Group een belangrijke rol speelt in de economie van Nederland, het thuisland van KLM en van Frankrijk, het thuisland van Air France. De Air France-KLM Group heeft in het fiscale jaar 2023 een netto-inkomen van 0,9 miljard euro gegenereerd, terwijl de totale economische impact wordt geschat op 21,9 miljard euro in Nederland en 48,9 miljard euro in Frankrijk (of 1.228 euro per jaar per inwoner in Nederland en 723 euro per jaar per inwoner in Frankrijk). De studie concludeert dat de Air France-KLM Group voor elke geïnvesteerde euro 3,4 euro in de Nederlandse economie oplevert en 3,6 euro in de Franse.

Deze economische voordelen bestaan uit directe investeringen, directe en indirecte werkgelegenheid en het afnemen van producten en diensten van lokale leveranciers.

Een drijvende kracht achter werkgelegenheid in Frankrijk en Nederland

Naast haar economische en financiële impact draagt de Air France-KLM Group ook aanzienlijk bij aan het scheppen van locatiegebonden banen voor geschoolde werknemers. In 2022 en 2023 hebben de verschillende rechtspersonen van de Air France-KLM Group respectievelijk 4.000 en 5.000 vaste personeelsleden aangetrokken, bestaande uit piloten, stewardessen en monteurs. Dit zal zich in 2024 voortzetten, met name voor piloten en onderhoudspersoneel. De Air France-KLM Group is met stageprogramma’s ook bijzonder actief in het ondersteunen van de toegang tot werkgelegenheid voor jongeren en geeft steun aan verenigingen die inclusie bevorderen.

Volgens de impactstudie waren 267.996 banen in Nederland en 552.570 banen in Frankrijk afhankelijk van de activiteiten van Air France-KLM, wat overeenkomt met het inwonersaantal van de Nederlandse stad Eindhoven en de Franse stad Lyon. Deze cijfers omvatten directe banen (werknemers die rechtstreeks werkzaam zijn voor de Air France-KLM Group, ongeveer 26.000 in Nederland en 46.000 in Frankrijk), indirecte banen (in aanverwante sectoren, zoals leveranciers, onderaannemers en dienstverleners) en banen die ontstaan door de activiteiten van de Air France-KLM Group, bijvoorbeeld in het toerisme. Deze banen ondersteunen de lokale Nederlandse en Franse economie.

In de studie wordt bovendien benadrukt dat elke door de Air France-KLM Group gecreëerde directe baan in Frankrijk 11 extra banen oplevert. In Nederland is de impact ook zeer positief te noemen: voor elke door de Air France-KLM Group gecreëerde baan worden er 9,2 extra banen gecreëerd in de Nederlandse economie.

Nederland als een van de best verbonden economische centra ter wereld

De bijdrage van Air France-KLM aan de Nederlandse economie bestaat voornamelijk uit het verbinden van het land met de rest van de wereld. KLM heeft op Amsterdam-Schiphol Airport een van ’s werelds meest effectieve vervoersknooppunten gebouwd, waardoor de Nederlandse hoofdstad effectief verbonden is met 160 bestemmingen. Dit overtreft het natuurlijke potentieel van haar thuismarkt ruimschoots.

Dit maakt Nederland tot een van de best verbonden economische centra ter wereld, wat een gunstig vestigingsklimaat creëert voor internationale organisaties en bedrijven die hun hoofdkantoor in Nederland vestigen of aanhouden.

De activiteiten van Air France-KLM in Nederland ondersteunen ook de Nederlandse export, van bloemen tot geneesmiddelen, met name door de vrachtdivisie van de Group, Air France-KLM Martinair Cargo.

Gedeelde voordelen in alle Franse regio’s

Uit de sociaaleconomische impactstudie blijkt dat de activiteiten van Air France-KLM alle Franse regio’s ten goede komen, zonder uitzondering.

Zo profiteert de regio Occitanië niet alleen van sterke luchtvaartactiviteiten, maar ook van aanzienlijke directe economische investeringen door Air France-KLM’s aankoop van vliegtuigen en onderdelen van Airbus en haar onderaannemers en dienstverleners. Sinds 2018 heeft Air France-KLM meer dan 230 vliegtuigen besteld bij Airbus, waarvan de meeste in de regio Toulouse worden geassembleerd. Bovendien beschikt Air France over een onderhoudslocatie in Toulouse.

In de regio’s Bourgogne-Franche-Comté en Grand Est is de bijdrage van Air France-KLM te zien in haar steun aan de wijnindustrie, door de aankoop van wijnen, champagnes en sterke dranken die aan boord van Air France worden geserveerd. In 2023 werden meer dan 2,4 miljoen flessen wijn en 1,3 miljoen flessen champagne geserveerd aan boord van Air France-vluchten.

De regio Île-de-France blijft de belangrijkste begunstigde van de impact van de Air France-KLM Group. Dankzij de hub Parijs-Charles de Gaulle en de luchthaven Parijs-Orly, evenals de locatie van het hoofdkantoor van Air France en Transavia France, is de Air France-KLM Group een natuurlijke sociaaleconomische katalysator voor de regio Île-de-France. De Group is reeds lange tijd de belangrijkste werkgever in de particuliere sector van de regio en draagt meer dan 3% bij aan het totale BBP van Île-de-France, met een totale economische impact van bijna 25 miljard euro. De Air France-KLM Group, die 50% van het verkeer op de luchthavens Parijs-Charles de Gaulle en Parijs-Orly vertegenwoordigt, is een drijvende kracht achter de verbondenheid en de nationale en internationale aantrekkingskracht van de regio, en ondersteunt alle schakels in de lokale economie, industrie en het toerisme.

Opmerking over de methodologie:

De gegevens in de impactstudie weerspiegelen de beoordeling van de sociaaleconomische voordelen van de activiteiten van de Air France-KLM Group, waarin vier soorten economische effecten worden onderscheiden:

– Directe effecten, waaronder de beloning van medewerkers van de Air France-KLM Group die in hun thuisregio werken, en de consumptie van goederen en diensten door de Group.

– Indirecte effecten als gevolg van de activiteiten van de Air France-KLM Group, met name uitgaven van passagiers die met de vliegtuigen van de Group reizen, alsook de economische activiteiten van luchthavens die met de activiteiten van de Group verband houden.

– Geïnduceerde effecten, die worden bepaald door de uitgaven van de begunstigden van directe en indirecte effecten, met inbegrip van overheidsinstanties die profiteren van belastinginkomsten die voortvloeien uit de activiteiten van de Air France-KLM Group.

– Katalytische effecten, die de aantrekkelijkheid van een bepaalde regio voor bedrijven vertegenwoordigen, dankzij het luchtverkeer van de Air France-KLM Group naar het gebied.