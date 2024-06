Airbus moet productie verder verlagen door toeleveringsproblemen

Airbus stelt dit jaar haar prognose van aantal geleverde vliegtuigen bij naar beneden. Door problemen met de toeleveringsketen moet de productie van de Airbus-fabrieken naar beneden. Ook het doel om vanaf 2026 75 A320’s per maand te kunnen afwerken, zal het bedrijf niet meer halen.

Door aanhoudende specifieke problemen met de toeleveringsketen kan Airbus haar verwacht aantal geleverde vliegtuigen voor dit jaar niet meer waarmaken. De fabrikant heeft vooral toevoerproblemen met motoren, cabine-onderdelen en vliegtuigstructuuronderdelen. Airbus verwacht dit jaar nog maar 770 vliegtuigen af te leveren in plaats van de eerdere prognose van 800 vliegtuigen. Ook de productieverhoging naar 75 A320’s per maand zal niet voor 2026 zijn maar pas in 2027 kunnen worden gerealiseerd.

De problemen hebben uiteraard ook invloed op de winstcijfers van Airbus. Voor 2024 verwacht Airbus nu een winst van 5,5 miljard euro (EBIT) te maken. Dat is ruim een miljard minder dan een eerdere prognose voor dit jaar.

Ook luchtvaartmaatschappijen kampen nog steeds met tekorten aan vliegtuigonderdelen, waaronder motoren. Een overschot aan vliegtuigtechniekers is er ook niet, want ook daar zijn er momenteel zeker in Europa tekorten van.