Tickets Brussels Airlines worden duurder door milieukostentoeslag

Vanaf morgen worden vliegtickets bij maatschappijen van de Lufthansa Group een stukje duurder. De groep voert namelijk een Environmental Cost Surcharge in op vliegtickets. Omdat de komende jaren de Europese regelgeving inzake uitstoot strenger wordt voor luchtvaartmaatschappijen en ze daardoor hun kosten sterk zien stijgen, wil de groep dat nu voor een deel compenseren bij de klanten van de maatschappijen.

Wie vanaf morgen vliegtickets koopt bij Brussels Airlines of andere maatschappijen van de Lufthansa Group voor een reis vanaf 1 januari 2025 of later gaat in de prijsdetails een nieuwe toeslag zien staan tussen de anderen: de Environmental Cost Surcharge (ECS). Die extra toeslag wordt vanaf morgen aangerekend op alle vliegtickets van de Lufthansa Group die verkocht worden met reisdatum 2025. De ECS is volgens Lufthtansa nodig omdat de maatschappijen van de groep de komende jaren hun kosten van aankopen van SAF-brandstof en uitstootrechten sterk zullen zien stijgen.

Zo zal de EU vanaf volgend jaar maatschappijen verplichten om voor minstens 2 procent SAF (Sustainable Aviation Fuel) aan te kopen. SAF is duurzamere brandstof dan de klassieke kerosine, maar komt wel met een meerprijs. SAF is per liter namelijk verschillende malen duurder dan kerosine. Tegen 2030 zal die verplichting verder worden verhoogd naar 6 procent, 20 procent vanaf 2035 en 70 procent tegen 2050. Daarbovenop komt dat de productie van SAF de vraag momenteel nog niet kan volgen.

Ook de toetreding van de Europese luchtvaart tot het Europese emissiehandelssysteem kost luchtvaartmaatschappijen de komende jaren steeds meer geld. Tot dit jaar waren luchtvaartmaatschappijen voor 85 procent vrijgesteld van hun uitstootrechten, maar vanaf 2024 gaat die vrijstelling elk jaar met 25 procent naar beneden zodat tegen 2026 luchtvaartmaatschappijen zelf volledig verantwoordelijk zijn voor hun uitstootrechten en deze indien nodig moeten aankopen. Voor de Europese luchtvaart zouden de kosten tegen 2025 hiervoor oplopen tot meer dan 5 miljard euro. In de periode 2013-2018 was dat nog slechts 1,3 miljard euro omdat luchtvaartmaatschappijen toen nog voor het grootste deel van hun uitstoothoeveelheden niet moesten betalen. Ook het CORSIA-systeem van IATA waarbij luchtvaartmaatschappijen sinds 2021 certificaten moeten aankopen voor hun CO2-verbruik zal bij groei de komende jaren ook extra geld kosten.

Maar hoeveel duurder wordt een vliegticket nu bij bijvoorbeeld Brussels Airlines? De toeslag zal worden geheven op alle luchthavens van vertrek in de 27 EU-landen en het VK, Noorwegen en Zwitserland. De kostprijs ligt tussen de 1 en 72 euro en is afhankelijk van vluchtafstand en de reisklasse. Omdat Brussels Airlines minder verre vluchten uitvoert dan bijvoorbeeld Lufthansa of SWISS zal de kostprijs op een vliegticket bij Brussels Airlines maximaal ongeveer 36 euro extra mogen kosten.