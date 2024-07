EU geeft groen licht voor overname ITA Airways door Lufthansa

De EU heeft groen licht gegeven voor de initieel gedeeltelijke overname van ITA Airways door Lufthansa. Daarmee komt tegen het einde van dit jaar 41 procent van de Italiaanse maatschappij in Duitse handen. Vanaf volgend jaar kan Lufthansa de maatschappij dan volledig overnemen.

Met de overname wordt ITA Airways de vijfde netwerkmaatschappij van de Lufthansa Group naast Lufthansa, SWISS, Austrian en Brussels Airlines. Lufthansa voert een kapitaalinjectie door van 325 miljoen euro in ruil voor 41 procent van de maatschappij. Vanaf 2025 heeft Lufthansa de optie om de maatschappij volledig over te nemen. In het vierde kwartaal van dit jaar moet de eerste gedeeltelijke overname afgerond zijn.

Om de concurrentie van en naar Italië te vrijwaren komt de overname wel met een reeks maatregelen opgelegd door de Europese Commissie. Lufthansa moet één of twee concurrenten de mogelijkheid geven om routes op te starten vanuit Milaan of Rome naar enkele luchthavens in Centraal-Europa. Ook moeten de concurrerende maatschappijen via overeenkomsten toegang hebben tot het binnenlandse netwerk van ITA Airways zodat er vanuit Centraal-Europa via een tussenstop ook door deze maatschappijen indirecte verbindingen kunnen worden aangeboden naar andere Italiaanse steden buiten Rome en Milaan. Op het langeafstandsnetwerk moeten er interline-overeenkomsten komen met concurrenten of moeten er slots uitgewisseld worden. In Milaan Linate zal de gecombineerde luchtvaartgroep slots moeten afstaan aan nieuwkomers. Het is geen geheim dat easyJet een basis wil openen op de luchthaven van Milaan Linate en daarom slots wil verkrijgen van de Lufthansa Group.

ITA Airrways beschikt over een zeer gevarieerde vloot van 94 toestellen bestaande uit 6 A220-100,’s 9 A220-300’s, 11 A319’s, 25 A320ceo’s, 17 A320neo’s, 5 A321neo’s, 7 A330-200’s, 10 A330-900’s en 6 A350-900’s.