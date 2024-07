LATAM B777-300 schraapt staart honderden meters over landingsbaan bij opstijgen

Een B777-300 van LATAM is afgelopen dinsdag bij het opstijgen vanop Milaan Malpensa betrokken geraakt in een accident. De B777-300ER raakt bij het roteren met de staart de landingsbaan op een afstand van enkele honderden meters. Het toestel keerde terug naar Malpensa waar het toestel sindsdien aan de grond staat.

Afgelopen dinsdag 9 juli raakte een B777-300 van LATAM, die de vlucht van Milaan naar Sau Paulo zou uitvoeren, bij het opstijgen met de staart de landingsbaan. Dergelijke tail strikes zijn niet uitzonderlijk maar de tijd en de lengte die het toestel met de staart over de grond schuurt, is behoorlijk significant. Aan een snelheid van zo’n 160-180 knopen en dat een tiental seconden lang komt dat overeen met een afstand van zo’n 800-900 meter. De takeoff is te zien op onderstaand filmpje:

Ongeveer 70 minuten na het opstijgen landde het toestel opnieuw op de luchthaven van Milaan Malpensa. Daar staat het toestel sindsdien aan de grond. Hoe groot de schade is aan het toestel of wat er is misgelopen moet onderzoek verder uitwijzen.