B777X begint aan certificeringsvluchten

Boeing heeft voor de B777X de toelating gekregen van de FAA om aan de testvluchten voor certificatie te beginnen. Daardoor kunnen er aan boord FAA-inspecteurs worden toegelaten die uiteindelijk het toestel moeten goedkeuren voor commercieel gebruik. In de loop van 2025 moet het eerste toestel na een jarenlange vertraging afgeleverd worden.

Met de Type Inspection Authorization kan het finale certificatieprogramma van de B777X van start gaan. Het toestel heeft al een jarenlange vertraging door verschillende problemen bij Boeing alsook het toestel zelf waarvoor aanpassingen nodig waren.

In totaal zijn er net geen 500 bestellingen voor het toestel geplaatst. Iets minder dan de helft is bestemd voor Emirates. Andere maatschappijen die ook ongeduldig op het toestel wachten zijn maatschappijen zoals Lufthansa, Etihad, Qatar Airways en Singapore Airlines. De B777X was het antwoord van Boeing op de A350 van Airbus.