ANA breidt Europees netwerk aanzienlijk uit

ANA gaat komend winterseizoen drie nieuwe Europese bestemmingen lanceren. Het gaat om Stockholm, Milaan Malpensa en Istanboel. Ook de vluchten naar Wenen herstarten volgende maand. De Japanse maatschappij vloog al naar vijf Europese bestemmingen en breidt dat aantal nu uit naar negen.

Hoewel de nieuwe Europese bestemmingen van ANA al in 2020 werden aangekondigd, gaan ze nu pas van start. De Japanners moesten de uitbreidingsplannen door de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitstellen. De Russisch-Oekraïense oorlog maakten een snelle start na corona niet eenvoudig. ANA moet op al haar Europese vluchten fors omvliegen waardoor de kosten van de vluchtuitvoering sterk stegen. Nu acht ANA het echter tijd om de nieuwe bestemmingen op te starten.

Vanaf 3 december zal ANA drie keer per week vanuit Haneda naar Milaan Malpensa vliegen. Het gaat om vluchten die ’s morgens in Milaan aankomen en later in de voormiddag opnieuw vertrekken. De route naar Stockholm gaat op 31 januari 2025 van start met ook drie wekelijkse vluchten. De vluchten naar Istanboel zullen op 12 februari 2025 opstarten. Hoewel het oorspronkelijke plan was om dagelijks naar Istanboel te vliegen, plant de maatschappij naar Istanboel ook maar drie wekelijkse vluchten. Naar Istanboel gaat het om vluchten die in de late avond in Istanboel aankomen en ’s avonds opnieuw naar Tokio vertrekken.

De vluchten naar Wenen worden volgende maand heropgestart met initieel drie wekelijkse vluchten. Daarmee zal ANA actief zijn op routes vanuit Japan naar Londen Heathrow, Parijs CDG, Brussel, Stockholm, Frankfurt, München, Milaan Malpensa, Wenen en Istanboel. Düsseldorf is dan de enige bestemming die sinds de coronacrisis niet herstart is. De dagelijkse vluchten naar Brussel zijn ook nog steeds niet teruggekeerd. Hoewel ANA de vluchten voor komend winterseizoen wel dagelijks aanbiedt, is het hoogst onzeker of de frequentie verhoogd zal worden. De voorbije seizoenen werd de verhoging van twee naar zeven vluchten per week telkens uitgesteld. ANA vliegt momenteel enkel op woensdag en zaterdag naar Brussel. Alle Europese vluchten worden ook uitgevoerd of gepland vanuit Haneda, enkel de Brussel-vlucht wordt vanuit Narita uitgevoerd.