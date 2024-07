Ryanair ziet omzet en ticketprijs dalen, easyJet ziet goede resultaten

Gisteren en vandaag hebben zowel Ryanair als easyJet hun kwartaalresultaten voor de periode april-juni bekendgemaakt. De resultaten zijn contrasterend. Ryanair zag de winst afgelopen kwartaal bijna halveren en ook de omzet ging in dalende lijn desondanks de groei. Concurrent easyJet daarentegen noteerde meer winst en kon de omzet ten opzichte van de groei stabiel houden.

Het recordjaar 2023 ligt al een tijdje achter ons en ook voor de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen gaan de cijfers ondertussen in dalende lijn. Luchtvaartgroepen moeten hun optimistische financiële verwachtingen voor dit jaar bijwerken. Door de uitbreiding van de capaciteit, stijgende operationele kosten en een stabiele vraag, gaan de financiële resultaten in het algemeen naar beneden. Gisteren maakte Ryanair als één van de eerste sectorgenoten de kwartaalresultaten van de periode april-juni bekend.

De maatschappij zag haar nettowinst met 46 procent dalen desondanks een capaciteitsuitbreiding van ongeveer 10 procent tegen een stabiele bezettingsgraad. Ryanair kon haar vluchten enkel goed gevuld houden door de ticketprijzen zo’n 15 procent te laten dalen. Daartegenover stond wel dat de maatschappij haar bijkomende inkomsten per passagier met 10 procent kon doen stijgen. Daardoor daalde de totale omzet uiteindelijk met slechts 1 procent. Conclusie? Ryanair kon haar omzet enkel stabiel houden door met ongeveer een tiende te groeien want de opbrengsten per passagier zijn in dalende lijn. Maatschappijen die niet zouden groeien zullen in Europa meer dan waarschijnlijk hun omzet en hun nettowinst sterk zien dalen.

Concurrent eaasyJet, die vandaag de resultaten bekendmaakte, kon wel betere cijfers noteren. De maatschappij zag haar winst met 16 procent toenemen, maar dat kwam voornamelijk door de sterke groei (+42 procent) van het pakketreizensegment easyJet Holidays. Zowel de capaciteit als de omzet van de ticketverkoop stegen bij easyJet met 7 procent. De ticketprijzen beleven daardoor stabiel, maar net zoals bij Ryanair kon easyJet de bijkomende inkomsten per passagier doen stijgen, bij easyJet met 11 procent. In z’n totaliteit kon de easyJet Group daarom haar omzet met 11 procent doen stijgen desondanks een capaciteitsuitbreiding van ‘maar’ 7 procent. Ook voor de rest van 2024 is de maatschappij positief.