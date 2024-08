Brussels Airlines eindigt tweede kwartaal positief, maar winst staat onder druk

Het afgelopen kwartaal (april-juni) heeft Brussels Airlines een operationele winst gemaakt van 11,6 miljoen euro. Dat is 62 procent minder dan vorig jaar. Die slechtere resultaten wijt de maatschappij aan een lagere productie doordat er geen vliegtuigen gehuurd werden en ook door een tekort aan vliegtuigonderdelen waardoor een A330 een tijdlang aan de grond moest blijven staan.

Het tweede kwartaal moest Brussels Airlines haar aanbod verminderen ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De maatschappij kon geen CRJ’s leasen van CityJet omdat die haar toestellen naar Lufthansa stuurde om de vele A320neo’s die door motorinspecties aan de grond staan te vervangen. Daardoor werden er minder vluchten aangeboden en sneuvelden er ook enkele bestemmingen. Ook stond een A330 wekenlang aan de grond omdat er werd gewacht op een nieuwe motor die moeilijk te vinden was. Het onderhoud van andere A330’s duurde dan weer langer dan voorzien. Daardoor kon er ook op het intercontinentale netwerk in de lente minder gevlogen worden, met annulaties tot gevolg. Voor de ganse eerste jaarhelft werd er zo 4 procent minder capaciteit aangeboden en dat laat zich natuurlijk zien in de winstcijfers.

Het tweede kwartaal kon de maatschappij afsluiten met een operationele winst van 11,6 miljoen euro. Vorig jaar lag die winst nog op 31 miljoen euro. De eerste jaarhelft sluit Brussels Airlines af met een verlies van 47 miljoen euro. Daarmee loopt de maatschappij fors achter op de cijfers van 2023 toen het verlies voor de eerste zes maanden van het jaar beperkt kon worden tot 13 miljoen euro.

Desondanks dat de maatschappij dit jaar al 34 miljoen euro achter staat tegenover de cijfers van vorig jaar voor deze periode, verwacht ze om de winstcijfers van 2023 dit jaar nog te evenaren. Om dat sterk te maken zullen de komende maanden nog efficiƫntiewinsten geboekt moeten worden, want ook de ticketprijzen staan onder druk. Passagiers boeken dit jaar hun vluchten langer op voorhand aan goedkopere prijzen en de bereidheid om tegen eender welke prijs nog op het vliegtuig te stappen neemt af.

Komend winterseizoen zal de maatschappij wel opnieuw kunnen groeien. Tegenover de winter van 2023-2024 zal de maatschappij deze winter over een extra A330 en een extra A320 beschikken. Daarmee zullen onder meer de nieuwe bestemmingen Nairobi en Krakau worden voortgezet en zal er meer worden gevlogen op bestaande routes en vooral richting de Canarische eilanden.