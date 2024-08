Opnieuw tijdelijk deels geen vluchten meer naar Israël

Door spanningen in het Midden-Oosten stoppen verschillende luchtvaartmaatschappijen opnieuw tijdelijks met hun vluchten naar Tel Aviv. Ook Brussels Airlines schrapt de vluchten naar Tel Aviv.

Verschillende Amerikaanse en Europese maatschappij hebben opnieuw hun vluchten naar Tel Aviv tijdelijk geschrapt. Dat doen de maatschappijen door de spanningen in Israël en de regio daarrond. Bij ons last Brussels Airlines tot en met 8 augustus een tijdelijke pauze in op de route tussen Brussel en Tel Aviv. Ook de andere maatschappijen van de Lufthansa Group hebben hun vluchtuitvoering gepauzeerd.