B737 TUI fly met brandindicatie in vrachtruimte geëvacueerd na landing

Een B737-800 van TUI fly is na de landing op Brussels Airport geëvacueerd op de landingsbaan. Tijdens de nadering naar Brussel kreeg de bemanning een indicatie van een brand in het voorste vrachtruim. Die indicatie ging net voor de landing uit maar kwam nadien terug. Na inspectie door de brandweer bleek er geen sprake te zijn van brand en ging het om een vals alarm.

Rond 14:30 zette vlucht TB2252 komende uit Heraklion de eindnadering in naar Brussels Airport toen de bemanning een indicatie kreeg van een mogelijke brand in de voorste vrachtruimte. De piloten van de B737-800 met registratie OO-TUK verklaarden daarom een noodgeval met de hoogste prioriteit (MAYDAY). Dat blijkt uit communicatie met de luchtverkeersleiding. De indicatie bleef zo’n 5-6 minuten aanstaan, maar toen het toestel de laatste rechte lijn naar baan 25L had ingezet verdween de brandindicatie. Daardoor was het niet zeker of het toestel na de landing geëvacueerd zou moeten worden. Omdat de indicatie verdween kon het mogelijk zijn dat het om een vals alarm ging.

De brandweer stond klaar aan 25L toen de B737 landde. Bij landing kwam de indicatie terug en besloot de bemanning om de evacuatie op de landingsbaan in te starten. Aan boord zaten 123 mensen die het toestel via de emergency slides moesten verlaten. Dat zou zonder al te grote problemen verlopen zijn.

Na inspectie was er geen rook of brand te vinden. Waarom de indicatie in de cockpit dan aanging zal verder moeten worden onderzocht.