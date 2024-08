SWISS B777 met neuswiel van de baan in Kazachstan

Een SWISS B777-300ER is met het neuswiel naast de landingsbaan terechtgekomen bij een 180-gradenbocht op de landingsbaan. Het toestel was onderweg van Tokio naar Zürich maar door een medisch noodgeval week het toestel uit naar Astana.

Een B777-300ER is na een landing op de luchthaven van Astana met het neuswiel vast komen te zitten in het gras naast de landingsbaan. Bij een 180-gradenbocht na de landing liep er iets mis waardoor het neuswiel in het gras belandde. De bemanning is niet bekend met de luchthaven van Astana maar moest hiernaar uitwijken door een medisch noodgeval aan boord. Het toestel was onderweg van Tokio naar Zürich.

Het vliegtuig landde daar deze namiddag en staat nog steeds aan de grond in Astana. De route die het toestel nam was trouwens ook niet de meest gebruikte route tussen Tokio en Zürich. Normaal vliegt het vliegtuig via Alaska en de noordpool naar Europa, en niet via Centraal-Azië.