airBaltic vliegt volgende zomer ook voor Austrian Airlines en Brussels Airlines

airBaltic zal volgende zomer ook voor Austrian Airlines en Brussels Airlines gaan vliegen. Momenteel vliegt de maatschappij al met A220’s voor Lufthansa en SWISS. De maatschappij is op zoek naar piloten voor tijdelijke basissen in München, Wenen en Brussel.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat airBaltic deze zomer al voor Brussels Airlines vloog met A220’s, was dat door problemen met de A320neo-vloot bij Lufthansa niet mogelijk en moest de capaciteit worden ingezet vanuit Duitsland. Daardoor bleef Brussels Airlines deze zomer achter zonder extra capaciteit. Voor volgend jaar zou de capaciteit nu wel onder meer naar Brussel gaan.

airBaltic is op zoek naar piloten voor vaste basissen in de Baltische staten, maar ook voor tijdelijke basissen in de zomer van 2025 in München, Wenen en Brussel. airBaltic vliegt momenteel al met 4 A220’s voor Lufthansa en met 5 A220’s voor SWISS. Volgende zomer zullen er ook toestellen van de maatschappij worden ingezet bij Austrian Airlines en Brussels Airlines. Het zal de eerste keer zijn dat Brussels Airlines A220 wet-leaset na Dash 8’s, Sukhoi Superjet’s en CRJ’s.