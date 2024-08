Boeing moet B777X aan de grond houden door scheurtjes in motorbevestiging

De B777X-testvloot van Boeing moet onverwacht aan de grond worden gehouden. De The Air Current meldt dat er na testvluchten een probleem werd gevonden met een onderdeel dat de motor aan de vleugel bevestigd. De vloot moet nu voor onbepaalde tijd aan de grond worden gehouden.

Volgens The Air Current werd het probleem op 16 augustus gedetecteerd na een testvlucht in Hawaii. Het onderdeel is een deel van de bevestiging van de motor aan de vleugel. Het onderdeel hoort niet bij de motor en werd door Boeing specifiek voor de B777X ontworpen. Ook bij de andere testvliegtuigen die op het vasteland staan werden na inspecties problemen met het onderdeel gevonden.

Hoelang de toestellen nu aan de grond moeten staan is niet duidelijk. De B777X loopt al enkele jaren vertraging op.