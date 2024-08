Qatar Airways breidt aanwezigheid in Afrika verder uit met investering in Airlink

Qatar Airways gaat een belang nemen van 25 procent in het Zuid-Afrikaanse Airlink. Daarmee verhoogt de maatschappij haar aanwezigheid op het Afrikaanse continent. Ook in RwandAir wil Qatar Airways nog graag een belang krijgen.

Met een belang van 25 procent in Airlink, meteen het maximum dat door Zuid-Afrika wordt toegelaten, zal Qatar Airways haar operaties in Afrika kunnen verstevigen en uitbreiden. Airlink vliegt naar zo’n 45 bestemmingen in 15 landen in zuidelijk Afrika. Met een uitgebreide codeshareovereenkomst zullen de twee maatschappijen nauw samenwerken en elkaar netwerk kunnen voeden met passagiers.

Qatar Airways vliegt al naar 29 Afrikaanse bestemmingen en groeide haar Afrikaans netwerk sinds 2020 aanzienlijk met bestemmingen zoals Abidjan, Abuja, Accra, Harare, Kano, Luanda, Lusaka en Port Harcourt. De maatschappij heeft ook nog RwandAir op de radar, maar die gesprekken lopen nog. Qatar Airways investeert al voor 60 procent in de nieuwe luchthaven van de Rwandese hoofdstad Kigali.