Vanaf vrijdagavond tot maandagochtend maar 1 landingsbaan open op Brussels Airport

Morgenavond om 23 uur sluit tot maandagochtend landingsbaan 25L/07R. Die sluiting is onderdeel van de werkzaamheden aan baan 01/19, die baan is al enkele weken gesloten. Daardoor zal al het aankomende en vertrekkende vliegverkeer maar één landingsbaan kunnen gebruiken. Daardoor zullen er vertragingen mogelijk zijn.

Als onderdeel van de werkzaamheden aan baan 01/19 zal ook baan 25L/07R morgenavond worden gesloten. Vanaf vrijdagavond 23 uur tot maandagochtend 6 uur wordt momenteel voorzien dat de baan buiten gebruik zal zijn. Daardoor zal er het ganse weekend maar één landingsbaan open zijn voor alle vertrekkende en aankomende vluchten op Brussels Airport. Dat kan tijdens piekmomenten voor vertragingen zorgen.

De theoretische capaciteit voor Brussels Airport ligt op 75 bewegingen per uur indien zowel baan 25L als baan 25R open is. Wanneer enkel baan 25R open is, wordt de theoretische capaciteit gereduceerd naar 41 bewegingen per uur. In het weekend wordt er door de meeste maatschappijen minder naar Brussel gevlogen dan tijdens de week, maar voor thuismaatschappijen TUIfly en Brussels Airlines zijn de weekenden wel drukke periodes, zeker in de zomer.

Door de reductie in capaciteit is het goed mogelijk dat inkomende vluchten naar Brussel op piekmomenten vertraagd worden op hun bestemming. Ook voor vertrekkende vluchten in Brussel is het mogelijk dat zij wat langer aan de gate zullen moeten wachten vooraleer ze richting de landingsbaan mogen rijden. De piekmomenten tijdens het weekend op Brussels Airport zijn vooral zaterdagochtend/voormiddag en zondagavond.