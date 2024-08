Foutieve berekeningen oorzaak voor tailstrike van LATAM B777 in Milaan

De oorzaak van de B777-300ER van LATAM die in juli bij het opstijgen in Milaan secondelang met zijn staart over de landingsbaan schraapt, zijn foutieve berekeningen van de snelheden om op te stijgen. Dat blijkt uit een voorlopig rapport. Waarom de snelheden foutief zijn berekend, wordt nog niet vermeld.

Op dinsdag 9 juli raakte een B777-300ER van LATAM, die de vlucht van Milaan naar Sao Paulo zou uitvoeren, bij het opstijgen met de staart de landingsbaan 35L. Dergelijke tail strikes zijn niet uitzonderlijk maar de tijd en de lengte die het toestel met de staart over de grond schuurt, is behoorlijk significant. Aan een snelheid van zo’n 160-180 knopen en dat een tiental seconden lang komt dat overeen met een afstand van zo’n 800-900 meter. De takeoff werd gefilmd en is te zien op onderstaand filmpje:

Uit het eerste voorlopig onderzoeksrapport blijkt dat de bemanning foutieve snelheden gebruikte bij het opstijgen. In de cockpit zaten drie piloten: een captain in opleiding op de linkerzetel, een instructeur (die vloog) op de rechterzetel en nog een cruise captain. De berekening van de bemanning kwam uit op een rotatiesnelheid, de snelheid waarop het neuswiel van de grond mag komen om op te stijgen, van 149 knopen. De rotatie werd gestart op 153 knopen en op 166 knopen raakte de staart de landingsbaan. Uiteindelijk kwam het toestel pas met een snelheid van 180 knopen van de baan. Na het dumpen van de brandstof kon het toestel opnieuw zonder verdere problemen landen in Milaan Malpensa.

Op basis van correcte berekeningen die nadien werden uitgevoerd zou de rotatiesnelheid 181 knopen hebben moeten bedragen. Dat zijn 32 knopen meer dan de berekening van de bemanning. Waarom de berekening van de bemanning foutief was, mogelijk door het gebruik van een verkeerd gewicht, wordt niet in het rapport vermeld. Daarvoor zal het onderzoek volledig moeten worden afgerond.