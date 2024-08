KLM neemt eerste A321neo in ontvangst

Deze namiddag is op de luchthaven van Schiphol de eerste A321neo van KLM geland. De maatschappij nam het toestel deze voormiddag officieel in ontvangst in Hamburg. De bestelde Airbussen zullen de komende jaren de B737’s in de vloot vervangen.

Deze namiddag is de eerste A321neo voor KLM, PH-AXA, op de luchthaven van Schiphol geland nadat het toestel deze voormiddag officieel in Hamburg werd afgeleverd. Vanaf 16 september zal de maatschappij het toestel inzetten op commerciële routes. Initieel zal er met het toestel naar Berlijn, Kopenhagen en Stockholm gevlogen worden. Later dit jaar wordt het aantal bestemmingen verder uitgebreid.

KLM kondigde in december 2021 aan dat de volledige B737-vloot de komende jaren zou vervangen worden door Airbussen. Het gaat om een groepsbestelling van 100 exemplaren met een optie voor nog eens 60 stuks. KLM vliegt momenteel met 42 B737’s rond. Ook Transavia en Transavia France zullen hun B737-vloot inruilen voor een Airbus-vloot. Die vlootvernieuwing is al reeds van start gegaan.