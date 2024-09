Lufthansa geïnteresseerd in 19,9 procent van TAP Air Portugal

Volgens drie anonieme bronnen zou Lufthansa vandaag in Portugal zich officieel geïnteresseerd tonen in een gedeeltelijke overname van TAP. Net zoals Air France-KLM en IAG azen de Duitsers op de Portugese maatschappij. Lufthansa zou 19,9 procent van de aandelen willen, want daar is geen goedkeuring voor nodig van Europa.

Zowel Portugal als Lufthansa weigeren commentaar te geven op het nieuws van drie verschillende anonieme bronnen waaruit blijkt dat de Duitsers een minderheidsbelang willen nemen in TAP Air Portugal. De Portugese overheid wil de maatschappij tegen het einde van dit jaar opnieuw privatiseren en is dus op zoek naar kandidaten. Zowel Air France-KLM als IAG, dat recentelijk nog de overnamedeal met Air Europa schrapte, hebben al interesse getoond. Ook Lufthansa zou zich nu officieel kandidaat stellen.

Volgens één anonieme bron willen de Duitsers 19,9 procent overnemen, zodat het belang onder de drempel van 20 procent blijft waardoor er geen goedkeuring nodig is van Europa. Lufthansa kreeg recent nog maar een goedkeuring voor de overname van ITA Airways na maanden van onderhandelen met Europa. Het is zeer onzeker of Europa ook een meerderheidsovername van TAP zou goedkeuren.

TAP is gespecialiseerd in vluchten naar Brazilië vanuit Portugal, maar vliegt ook naar verschillende steden in Noord-Amerika. Air France-KLM kocht zich recentelijk in bij de Scandinavische maatschappij SAS en Lufthansa bij het Italiaanse ITA Airways. De enige die recentelijk nog geen maatschappij kon overnemen is IAG. Die groep besliste om de overnamedeal met Air Europa op te blazen omdat er te veel toegevingen zouden moeten gebeuren aan Europa. Met Iberia heeft de groep namelijk al een dominante speler op het Iberisch schiereiland.