Zes procent meer passagiers op Brussels Airport tijdens zomermaanden

In juli verwelkomde Brussels Airport meer dan 2,4 miljoen passagiers (+7% in vergelijking met 2023). Dit cijfer is vergelijkbaar met dat van juli. In totaal verwelkomde de luchthaven 4,9 miljoen passagiers in juli en augustus, een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Wat de gevlogen vrachtvolumes betreft, zien we een lichte daling in augustus (-3% tegenover 2023), maar die wordt gecompenseerd door de stijging van 6% in juli.

Passagiers: +7% in vergelijking met 2023

De zomervakantie kende een vliegende start met een hoog aantal passagiers. Die trend werd ook in augustus aangehouden. In totaal reisden 2.415.871 passagiers in augustus via Brussels Airport, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. In de twee zomermaanden kozen 4,9 miljoen reizigers voor Brussels Airport, een toename van 6% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Net zoals in 2023 waren er in augustus zo’n 200.00 meer aankomende passagiers dan vertrekkende, een typisch fenomeen op het einde van de zomervakantie. Ook het aantal transferpassagiers steeg ook flink met 16% in augustus, wat de strategische rol van Brussels Airport versterkt als hub in het Star Alliance netwerk.

De drie populairste bestemmingen in augustus blijven dezelfde als in 2023: Spanje, Turkije en Griekenland. Italië en Marokko stijgen respectievelijk naar de vierde en vijfde plaats, gevolgd door Duitsland, de Verenigde Staten, Portugal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Luchtvrachtvolumes: lichte daling van 3% tegenover 2023

In augustus daalden de luchtvrachtvolumes op Brussels Airport licht met 3%, om uit te komen op een totaal van 47.500 ton. De totale vrachtvolumes namen ook met 3% af, tot ongeveer 56.500 ton.

Het volvrachtsegment kent een daling van 12%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten flink stijgt met 26%. Bij de expresdiensten zien we een daling van zo’n 11%. De getruckte volumes nemen licht af met 1,5%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. We zien dezelfde top drie ook bij de exportregio’s met Azië voorop, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: +3% ten opzichte van 2023

Het aantal vliegbewegingen in augustus is met 3% gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten is met zo’n 5% toegenomen. Met een gemiddelde van 151 passagiers per vlucht (+3% tegenover 2023) is in augustus bijna het absoluut record geëvenaard (152 passagiers per vlucht), dat werd bereikt in juli dit jaar. Het aantal cargovluchten is licht gedaald met 0,9% tegenover augustus 2023.