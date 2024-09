Brussels Airlines breidt vloot komende jaren uit en investeert in nieuwe cabines

Brussels Airlines gaat de komende jaren drie langafstandstoestellen aan de vloot toevoegen. Ook zal de maatschappij investeren in gloednieuwe cabines op deze toestellen. Op het Europese netwerk zullen er de komende jaren vier A220’s van AirBaltic voor Brussels Airlines gaan vliegen.

De komen jaren wil Brussels Airlines haar langeafstandsvloot uitbreiden van 10 naar 13 vliegtuigen. De A330-300’s zullen van andere maatschappijen komen om het Afrika-netwerk van de maatschappij te versterken. De bedoeling is om in de eerste plaats de frequentie op reeds bestaande routes te versterken. Over nieuwe Afrikaanse bestemmingen wordt momenteel nog niet gesproken.

Omdat de A330-vloot van de maatschappij momenteel een mix van verschillende cabines heeft, de voorbije jaren werd het interieur van de A330’s die aan de vloot werden toegevoegd niet gewijzigd, plant Brussels Airlines ook de introductie van een nieuwe cabine. Het gaat om een volledig nieuwe inrichting in alle drie de klassen (business, premium economy en economy) met een kostenplaatje van 100 miljoen euro. De gedetailleerde uitwerking moet nog gebeuren en details zullen in een latere fase worden medegedeeld.

Voor de vluchtuitvoering in de zomer heeft Brussels Airlines een overeenkomst gesloten met een nieuwe wetleasepartner. AirBaltic gaat vanaf maart tot en met oktober iedere zomer vier A220’s in Brussel baseren. Daarmee kunnen reeds bestaande of nieuwe bestemmingen worden aangeboden. De A220’s van AirBaltic beschikken over 148 zetels en kunnen dus worden ingezet op routes met minder vraag.