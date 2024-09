Brussels Airlines in winter vaker naar het zuiden

Komende winter gaat Brussels Airlines meer vluchten uitvoeren naar het zuiden van Europa. Met de tiende A330 kan de maatschappij ook de frequentie van enkele Afrikaanse bestemmingen ten opzichte van vorig winterseizoen verhogen.

Nieuw deze winter is een wekelijkse vlucht naar Fuerteventura die er is gekomen in samenwerking met verschillende touroperators. Athene zal vanaf nu ook het ganse jaar door worden aangevlogen. Nieuwe bestemming Krakau blijft ook in de winter behouden. Verder zijn er enkele frequentieverhogingen naar Spanje en Portugal. Birmingham, dat deze zomer werd geschrapt, komt opnieuw in het netwerk met zes vluchten per week.

Ten opzichte van vorige winter zal Brussels Airlines in Afrika vier keer per week naar Nairobi vliegen. Voorts komen er ook extra frequenties naar Conakry, Freetown en Ouagadougou.