Alaska Airlines neemt Hawaiian Airlines nu officieel over

Alaska Airlines heeft concurrent Hawaiian Airlines overgenomen. Beide maatschappijen zullen overschakelen naar één operator certificate maar zullen wel hun eigen merken behouden.

Alaska Airlines en Hawaiian Airlines gaan worden omgevormd tot één luchtvaartmaatschappij, maar blijven wel opereren onder hun eigen merknamen. Initieel verandert er weinig maar later in het integratieproces zullen reservatiesystemen, frequent flyer-programma’s en meer worden geïntegreerd.

In tegenstelling tot Alaska Airlines, heeft Hawaiian Airlines ervaring met langeafstandsvluchten. De maatschappij vliegt vanuit Honolulu zowel naar Azië als Oceanië. De maatschappij staat verder vooral sterk in vluchten tussen de westkust van de VS en de Hawaii-eilanden. Alaska Airlines staat vooral sterk in het noordwesten van de VS, de westkust en Alaska.

Aan de overname zijn wel enkele eisen gesteld. Zo moeten onder meer de vluchten tussen de verschillende eilanden behouden blijven en ook de vluchten binnen de staat Alaska moeten behouden blijven.